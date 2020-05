Tras el avance del ’ampay’ de Tilsa Lozano y Jackson Mora que difundió el programa de Magaly Medina, la exmodelo se pronunció en su cuenta de Instagram.

A través de la mencionada red social, aclaró cómo su pareja fue captada ingresando a su departamento, pese a que las medidas preventivas señalan que está prohibido romper con la cuarentena para hacer visitas, por el riesgo a contraer el coronavirus.

La ex ‘Vengadora’ lamentó que Magaly TV, la firme no haya grabado también al padre de sus hijos, quien acude a su casa con víveres para los menores.

“Me da pena que no hayan grabado también cuando viene el padre de mis hijos a dejarnos comida, remedios, pañales y cosas que mis hijos necesitan”, expresó.

Respecto a Jackson Mora, que burló la cuarentena, Tilsa Lozano lo justificó al asegurar que el luchador solo ingresó hasta la estacionamiento de su edificio.

“En el caso de Jackson Mora, él entra hasta mi cochera. Nadie, absolutamente nadie, ni el papá de mis hijos entra a mi casa. O dejan las cosas en la puerta del edificio o entran a la cochera y dejan las cosas ahí y yo las recibo", sostuvo la popular ‘Tili’.

Por su parte, la exconductora de TV afirma que ha salido a la calle en tres ocasiones por urgencia y que para ella, no hay nada de malo en que dos personas le traigan cosas a su domicilio.

"Jackson ha venido cada vez que me he sentido mal o he necesitado algo y por lo mismo que he querido evitar ese tipo de cosas le dije entra a la cochera para evitar especulaciones”, finalizó.