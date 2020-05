Shirley Arica compartió un video que refleja los mejores momentos que ha vivido con su hija por el Día de la Madre. Asimismo, junto al clip, dedicó un mensaje donde hace saber a sus seguidores la buena relación que existe entre ella y su pequeña.

En las imágenes se puede ver cómo la popular ‘Chica realidad’ y su hija juegan, pasean, y se divierten cuando están juntas. Según la modelo, el ser madre significa ser amiga, y reveló la complicidad que existe entre ambas en su cuenta de Instagram.

Publicación de Shirley Arica Foto: Instagram

“Algunos de nuestros momentos, aparte de ser tu mami, soy tu amiga. La química y complicidad que tenemos es única, con tan solo mirarnos sabemos que quiere una de la otra. Te amo, mi vida, y jamás podría explicar con palabras lo que me haces sentir tan solo con una mirada y qué decir cuando me dices todo lo que sientes por mí. Feliz de ser tu mamá, de que seas una niña súper dócil, cariñosa, con carácter, decidida, generosa, en fin, y en conclusión tu llenas mis días, mi alma, me levantas cada vez que creo haberme derrumbado. Por eso, y muchas cosas más, te amo hasta el cielo, como siempre me dices”, señaló según el diario El Popular.

Shirley Arica Foto: captura

Por otro lado, Shirley Arica no dudó en defenderse de las críticas que juzgaban su rol de progenitora, aseguró que es “madre antes que mujer” y mencionó que solo le importa el concepto que su hija pueda tener de ella.

“Soy madre antes que mujer y mucha gente juzga sin saber lo que uno hace y deja de hacer por los hijos, pero también me importa poco, me importa lo que tú me dices y cómo lleno tus días de amor, de felicidad y sobre todo siempre y en todas estoy para ti. Vivo por ti y para ti”, finalizó su mensaje.