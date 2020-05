Salma Hayek le da la bienvenida a Johnny Depp a Instagram con imágenes del pasado

Johnny Deep se estrenó en Instagram el pasado 16 de abril. Su debut en la popular red social desató la euforia de sus seguidores, quienes se sorprendieron por la decisión del reconocido actor.

Como se recuerda, el intérprete británico apareció en el ciberespacio con el lanzamiento del cover "Isolation” (Aislamiento), el clásico de John Lennon que interpretó junto a su gran amigo Jeff Beck.

Salma Hayek y Johnny Depp.

Tras varias semanas de su debut, una vieja amiga le dio la bienvenida a dicha red con una peculiar publicación. Se trató de Salma Hayek, quien felicitó a su colega con fotos del pasado.

“Bienvenido Johnny Depp a Instagram! #tbt”, escribió la mexicana para acompañar a las dos imágenes.

Salma Hayek le da la bienvenida a Johnny Depp a Instagram con fotos del pasado.

La primera instantánea fue cuando participaron de la fiesta de cumpleaños del cantante Frank Sinatra en el año 1995.

La segunda imagen se trató de un afiche de la película Once upon a time in México, cinta de 2003 que protagonizaron ambos junto a Antonio Banderas.

Salma Hayek y Johnny Deppen el poster de Once upon a time in México.

Hasta el momento, Johnny Depp cuenta con 4.7 millones de seguidores en Instagram, y 110 seguidos, en los que destacan Salma Hayek, Emma Roberts, Metallica, Ellen DeGeneres, entre otras personalidades ligadas al espectáculo. Además, tiene 6 publicaciones, las cuales no bajan de las 2 millones de reacciones.

Salma Hayek muestra en Instagram sus canas

Debido a la cuarentena por el coronavirus, muchos negocios como restaurantes, cines, centros comerciales y salones de belleza se vieron obligados a cerrar. Ante esto, muchas personas, sobre todo a las que le gusta hacerse retoques, se vieron angustiadas.

Sin embargo, ese no fue el caso de Salma Hayek, quien mostró orgullosa sus canas en Instagram.

“Siéntete orgullosa de tus raíces”, fue el mensaje que escribió la actriz para acompañar la foto.