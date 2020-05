REIIINA lanza su primer single ‘Aquí me tienes’ [VIDEO]

“Aquí me tienes” es el título del nuevo single del proyecto musical creado por Gabriela Luna, REIIINA, y que fue lanzado a través de sus plataformas digitales acompañado de un lyric video que ya está disponible en Youtube. REIIINA es una propuesta musical que combina el pop alternativo, rock, indie, folk y lo-fi, debutó de manera oficial en abril del 2019 con el estreno de su primer single “Princess”, posteriormente lanzó el tema “Conquistador”, que logró ingresar a playlists oficiales de Spotify y además fue incluido en numerosas playlists peruanas y de Sudamérica. Ese mismo año también se publicó “Pausa”, que tuvo más de 40 mil vistas en su canal de Youtube.

El lyric video de “Aquí me tienes” fue realizado en casa de la cantante y se le puede ver en múltiples facetas psicodélicas realizando danza contemporánea. El tema ha logrado ingresar a las playlists de Spotify “Novedades Indie” e “Indie Andinos”. “Continuando con la historia contada a través de cada single anterior, “Aquí me tienes” habla de cómo luego de encontrarte en tu momento de verdad, donde tienes la claridad mental de poder revisar lo que has estado haciendo con tu vida, llegas a la conclusión de que nada llenó realmente tu corazón. Es entonces cuando tienes que decidir ser totalmente honesta contigo misma aunque te dé miedo y signifique separarte de personas o dejar rutinas que daban falsas sensaciones de comodidad, porque esa será la única forma de sentirte plena y realmente viva”, cuenta Gabriela sobre el significado de su tema.

Gabriela Luna empezó a hacer música a los 19 años mientras vivía en Buenos Aires. Años después, su primo Arturo Luna la animó para integrar Dos Lunas, un proyecto de trova bossa pop que plasmaron en un disco con composiciones de ambos. En 2016 La cantante decidió empezar de manera profesional su nuevo proyecto musical, tomó cursos de canto, de producción y se hizo un espacio sagrado para la música.

Su propuesta en vivo reúne artistas interdisciplinarios para crear una experiencia sensorial incorporando atmósferas sonoras, improvisaciones de voz, caracterización, coreografías, luces y visuales que potencia cada tema. REIIINA ha destacado en la escena independiente emergente por su original propuesta musical, que le ha permitido participar en festivales, tours en institutos y ferias alternativas. Ahora en cuarentena, la intérprete continúa componiendo nueva música y tocando a través de transmisiones en vivo, que sus seguidores pueden ver en sus cuentas de redes sociales. Además, alista el lanzamiento de su disco debut en los próximos meses.