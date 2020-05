Paulina de la Mora: “¡Se me quedan en su casa por favor!” [VIDEO]

Con motivo del Día de la Madre, la actriz mexicana Cecilia Suárez, interpretando a la polémica Paulina de la Mora, su personaje en la serie de Netflix La Casa de las flores, envió un particular saludo y pidió a los seguidores de la historia quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus.

“Quería aprovechar para felicitar a todas las mamás, sobre todo para agradecerles pues que nos aguanten a las hijas, a los hijos, y ni se diga a los maridos, piedad”, se le escucha decir a Paulina de la Mora con ese particular acento que caracteriza a su voz.

“Este 10 de mayo, no chin... a tu madre. No la expongas, cuídala y no vayas a visitarla. No salgas. ¡Ay no me hagan reír! ¿Que ya se les olvidó cómo hablan ustedes? Muy de golpe de pecho ¿no? Pues, así como dice la campaña, se me quedan en su casa, por favor. ¡Feliz día a todas las mamás!”, agrega Paulina de la Mora, quien además hace gala de sus canas. “A mal tiempo...buena cana”, dice

La tercera temporada de La casa de las flores, ha recibido muy buenas críticas de parte de la audiencia y se ha mantenido entre lo más visto de Netflix desde su estreno el pasado 23 de abril.