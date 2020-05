Mick Jagger transcurre la cuarentena en su lujoso palacio en Francia

Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, vive el confinamiento social en el castillo que tiene en Francia hasta donde se trasladó en marzo para protegerse de la epidemia de coronavirus que azota al mundo. El artista adquirió el chateau de Fourchette, ubicado a poco más de 200 kilómetros al sur de París, en el año 1982.

Desde esta lujosa residencia, que cuenta con 20 hectáreas de parque y jardines, Jagger ensayó y luego participó en el concierto virtual One World Together at Home que organizó Lady Gaga a favor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en abril y otro más para los afectados por Covid-19 en India, el pasado fin de semana. Además, también lanzó el último tema inédito de la banda titulado: Living in a Ghost Town, grabado desde el confinamiento por el Covid-19 desde las casas de cada uno de sus integrantes.

El chateau de Fourchette, también ha sido escenario para su último proyecto “Confinado”, un divertido vídeo para recaudar dinero para la ONG Save the Children, que defiende los derechos de los niños en todo el planeta y que se estrenó esta semana en el programa The Tonight Show.

Pero, además de sus actividades musicales, durante las últimas semanas, Mick Jagger se ha dejado ver en su residencia, paseando ovejas, cuidando el huerto, recortando sus rosales, arreglando una puerta, cortando verduras en su cocina y hasta haciendo ejercicios. También se ha mostrado descansando junto a su gato y leyendo el diario La Nouvelle République.