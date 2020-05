Flavia Laos revela si Mayra Goñi y Amy Gutiérrez rompieron su amistad por Nesty

Mayra Goñi y Amy Gutiérrez habrían mantenido un fuerte conflicto. La actriz y novia de Nesty confesó que se decepcionó de la salsera por un polémico comentario que hizo durante una presentación en un reality.

Todo empezó cuando la producción del programa preguntó si los cantantes podían besarse, pese a que el joven cubano era pareja de Mayra Goñi.

“Les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales (...) Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó”, explicó Mayra Goñi en una transmisión en vivo en Instagram.

Flavia Laos, amiga de Goñi y también actriz, reveló si sucedió el distanciamiento con la salsera.

“Creo que en una época sí por el programa en que estaban, pero me parece que sí hubo un distanciamiento. No me ha especificado por qué, la verdad”, explicó en entrevista con En boca de todos.

Luego, confirmó que rompieron con su amistad. “Con Mayra no hablo hace mucho porque cuando está enamorada se pierde, es una queja pública, pero sé que ahora no es cercana a Amy, no sé el motivo. Me parece que ya no son unidas”, agregó.

Mayra Goñi y Nesty no están pasando juntos la cuarentena, según contó Flavia Laos. “Están bien, sí están bien. A distancia, pero bien”, expresó.