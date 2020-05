Mau & Ricky: “Gracias a mi padre podemos escribir canciones”

Mau & Ricky, el dúo venezolano conformado por los hermanos Mauricio y Ricky, hijos del reconocido cantante Ricardo Montaner, han logrado abrirse camino en la industria musical. A muy temprana edad decidieron seguir los pasos de su padre, inicialmente en el género de la balada pop, para luego dar un giro a los ritmos urbanos.

El dúo que ha logrado reconocimiento como compositores y productores de artistas como Ricky Martin, Thalía, Becky G., etc., hoy en día es considerado uno de los grupos más destacados de la escena musical. Desde su casa en Miami donde cumplen con la cuarentena establecida a causa del Covid-19, lanzaron ‘Me enamora’, su más reciente sencillo con el que buscan alegrar a sus seguidores en tiempos de incertidumbre. El dúo respondió algunas preguntas a La República

¿Cuál era la visión que tenían de su carrera en sus primeros años cuando destacaron como productores antes de conseguir el reconocimiento del público?

– M: Fue difícil entrar al mercado musical. Estuvimos 10 años haciendo esta carrera sin éxito, como quien dice. En un momento de frustración pensamos en solo dedicarnos a la producción, pero decidimos continuar, seguir intentándolo y finalmente conseguimos entrar al mercado como cantantes.

– R: Hacemos música para que la escuche la gente y si no hay nadie del otro lado escuchando, se siente como si estuviera corriendo en una caminadora, haciendo mucho trabajo, pero sin llegar a nada.

¿Qué tan difícil es mantenerse en el mercado musical donde la competitividad en el género urbano es fuerte?

– R: Uno tiene que estar sacando música muy seguido y aportando algo diferente siempre. Creo que hoy en día con tantas opciones es un poquito más difícil lograr llamar la atención del público con tantas opciones que tiene, pero es un juego al que nos prestamos a jugar sin duda alguna.

– M: Igual nos encanta lo que hacemos. Cuando sale una canción y uno ve cómo la recibe la gente, eso es lo más importante. Tratamos que esa competencia no se sienta como tal en lo absoluto, sino con nosotros mismos. Recientemente lanzamos el tema ‘Me enamora’, que ha tenido buena aceptación y eso nos alegra. Lo que hacemos nos hace sentir que estamos creciendo como artistas, siempre tratamos de proponer algo diferente.

¿Cuánto influyó su padre en su carrera musical?

– M: Full, y no solo en nuestra carrera en la música y nuestro crecimiento como compositores, sino también en nuestra formación. Recientemente he visto a mi padre enseñarle a mi sobrinito a escribir canciones y eso me recordó los momentos que hacia lo mismo con nosotros. Sin duda, gracias a él es que nosotros hemos podido escribir canciones para otros artistas siendo aún unos desconocidos.

– R: Esa semilla que él sembró en nosotros y ese amor que le puso al enseñarnos nos motivó mucho.

¿Cómo viven la cuarentena a causa del coronavirus?

– R: Seguimos todas las recomendaciones de salubridad y seguimos en contacto con nuestro público. Hacemos entrevistas usando la tecnología, pero también estamos en un momento creativo muy lindo, haciendo música.

– M: Todo lo que está sucediendo es muy horrible, pero la verdad es que he tratado de sacar lo bonito a todo esto que está sucediendo. El tiempo que tenemos ahora para hacer música no lo hemos tenido en mucho tiempo, así que eso es lindo también, y disfrutar de la familia.

¿Cuáles creen que serán las consecuencias que dejará el coronavirus en la industria musical?

– M: Imposible saberlo. Los artistas no vamos a poder viajar a otros países para tener ese contacto con la gente. Están los conciertos por live, pero eso nunca va a sustituir un concierto en vivo, no se compara. He visto algunos conciertos de esa forma y te puedo asegurar que no es lo mismo que ver a tu artista en vivo y cantar con él.