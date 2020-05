Juliana Oxenford impacta por el gran parecido físico con su madre

¡Igualitas! Juliana Oxenford sorprendió a mas de uno al compartir una fotografía de su madre. La periodista impactó por el gran parecido que tiene con su progenitora, lo que causó el asombro y los elogios de todos sus seguidores.

Asimismo, la similitud que ambas poseen no solo se destaca por el físico, sino también por su talento. La mamá de la figura de ATV es Liliana Tuja, quien es una conocida periodista argentina y fue esposa del actor Marcelo Oxenford.

Cabe resaltar que dicha publicación tiene un año de antigüedad, sin embargo, en ese momento, la conductora de televisión dedicó un emotivo mensaje por el Día de la Madre.

“Solo puedo sentir orgullo y admiración por la mamá que la vida me regaló. A veces pienso qué hubiera sido de mí y mis tres hermanos mayores sin esta mujer valiente y corajuda que, lejos de su país, no hizo más que inventar fórmulas para trabajar para que no nos falte nada en casa”, se lee en las primeras líneas del texto.

“La recuerdo rompiéndose el lomo administrando un humilde restaurante de La Victoria, vendiendo bisutería en el mercado central y hasta viajando a comprar carne en época de escasez para luego repartir los pedidos en bicicleta... Gracias mamá por tanto, por ese amor incondicional, por amarme como soy, por dejarme apoyar mi cabeza en tu hombro cada vez que necesito un abrazo cómplice y protector”, finalizó la presentadora de ATV Noticias Al estilo Juliana.