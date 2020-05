El fallecimiento de Juan Gabriel causó gran conmoción hace tres años. Por ello, luego que se difundiera el supuesto vídeo de su reaparición, la frase ‘Juan Gabriel está vivo’ se volvió tendencia en las redes sociales de México.

Sin embargo, la grabación no guarda relación con la resurrección del ‘divo de Juárez’, ya que Guillermo Pous, abogado de la familia artista, descartó la posibilidad de que el cantante mexicano esté vivo.

A través de una entrevista brindada al programa radiofónico de Javier Poza, el magistrado detalló que el vídeo ‘Juan Gabriel está vivo’ fue realizado mediante una aplicación.

“En realidad no es un imitador... es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se le empalma la cara de otra. De esta manera, logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, manifestó Guillermo Pous.

Guillermo Pous es el representante legal de la familia del 'divo de Juárez'. (Foto: El Universal)

¿Se tomarán acciones legales contra el vídeo ‘Juan Gabriel está vivo’?

El abogado de Juan Gabriel señaló que no se tomarán acciones legales contra del imitador por la difusión del vídeo. “Lo revisé, no hay absolutamente nada que hacer. no hay una afectación directa, no hay nada que hacer”, puntualizó.

Además, añadió que lo mismo le ocurrió a Barack Obama en el 2018, año en el que un ciudadano estadounidense viralizó un vídeo imitándolo.

Familia de Juan Gabriel analiza la posibilidad de establecer la restricción del uso no autorizado de imagen. (La Silla Rota)

Por otro lado, la familia del ‘divo de Juárez’ explicó que podrían iniciar un proceso para evitar este tipo de publicaciones. Para lograrlo, tendrían que plantear una restricción por el uso no autorizado de imagen.

El vídeo ‘Juan Gabriel está vivo’ se volvió tendencia en las redes sociales de México debido a que el intérprete es considerado un icono internacional.

¿Por qué se realizó el vídeo ‘Juan Gabriel está vivo’?

En el vídeo viralizado en redes sociales, el hombre que imitó a Juan Gabriel señaló que no aguantó más seguir fingiendo su muerte y que el año 2021 contactará con sus seguidores para contar toda la verdad sobre su muerte.

“Ya no aguanté más, así que aquí me tienen, en mayo del 2020. Envío un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto (con relación al coronavirus)”, detalló el imitador.

Su apariencia es muy similar a la de Juan Gabriel, razón por la que los internautas ha llegado a pensar en la posibilidad de que puede ser el ‘divo de Juárez’.