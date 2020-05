Josimar se quiebra por su madre: “Si alguna vez te hice llorar, te pido que me perdones”

El cantante peruano Josimar Fidel Farfán recibió una gran sorpresa el último sábado 9 de mayo mientras realizaba su concierto online por el Día de la Madre, mediante sus redes sociales.

La progenitora del salsero apareció en un enlace vía Skype que hizo llorar a Josimar. “Qué sorpresa tenerte en este concierto. Es un placer que estés mirando porque tú eres la primera fan de mi vida, de mi corazón”, fueron las primeras palabras del cantante.

Pese a esa emoción que lo albergaba, Josimar reconoció que en algún momento cometió errores con su madre Isabel y le ofreció disculpas a la verdadera protagonista de su vida.

“Todos los hijos somos humanos y cometemos errores. Si alguna vez te hice llorar, te pido que me perdones. Perdóname si te hago renegar un poco, pero a veces así somos los hijos”, expresó el ex de Gianella Ydoña.

“Mamá es una sola y es la más importante de nuestras vidas”, añadió Fidel Farfán, quien le dedicó el tema “Perdón vida de mi vida” a la persona que más ama.

Al escuchar esa canción, su madre lo aplaudió en la transmisión en vivo y no pudo contener el llanto.

Josimar también se quebró por no estar al lado de su madre, a quien llenó de elogios. “Te amo mucho, mamá. Eres mi vida, el motor de mi existencia. No sabría qué hacer si algún día me faltaras”, le dijo a la mujer.

“Es un día muy melancólico, como me gustaría estar contigo en la casa, pero sé que hay bastantes hijos que no están con sus mamás por esta pandemia, sin embargo, estamos juntos de corazón”, concluyó el cantante muy conmovido.