Flavia Laos sobre escenas de besos: Patricio Parodi no mira conmigo la novela

Flavia Laos y Patricio Parodi son una de las parejas más polémicas de la farándula peruana. La actriz fue entrevistada en En boca de todos, donde reveló detalles de la telenovela Te volveré a encontrar, donde participa.

Sin embargo, fue consultada por cómo reacciona el chico reality ante las escenas de besos que protagoniza con otros actores. Este tema se puso en discusión luego de que el futbolista Paolo Guerrero asegurara que le prohibiría a su novia Alondra García Miró, también parte del elenco, que bese a sus colegas.

PUEDES VER Flavia Laos revela si Mayra Goñi y Amy Gutiérrez rompieron su amistad por Nesty

Flavia Laos vivió un tenso momento al responder la cuestión realizada por los conductores del magazine.

Allí, reveló que el integrante de Esto es guerra no la acompaña a ver Te volveré a encontrar. “Sinceramente, ‘Pato’ no se sienta conmigo a ver la novela. No me lo ha dicho, pero creo que no le encanta ver ese tipo de escena”, declaró Flavia.

Esto fue en referencia a la última escena de besos que Flavia Laos hizo con un humilde joven ‘Danny’ en la novela. Ella interpreta a una jovencita rebelde y muy alegre.

Sobre el supuesto caso en que Patricio Parodi sea actor y tenga que hacer esas escenas, ella argumentó: “No sé si lo miraría, pero si lo hace normal. No sé si lo miraría porque de repente podría ser incómodo”

Cabe destacar que Majú Mantilla también confesó que su esposo no presencia las escenas de besos que hizo durante las grabaciones.