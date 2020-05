La vida de Bob Marley fue una primavera en sí misma para el mundo. Quizá por eso el cantautor jamaiquino partió al más allá un 11 de mayo de 1981 en Miami, cuando el cielo sonreía una de sus mejores primaveras en los últimos tiempos en Estados Unidos.

Su extensa y reconocida carrera musical, comparable únicamente con el gran número de hijos que tuvo (trece en total), le hizo acreedor del título de ‘profeta del reggae’.

Su larga cabellera rasta, sus canciones para la posteridad y su larga sonrisa son las cualidades que permanecerán para siempre en el imaginario colectivo de todos sus seguidores a pesar de los años. Con solo mencionar que fue enterrado en Jamaica con honores de Jefe de Estado y se puede decir que ha pasado a ser uno de los mitos de la música del siglo XX.

Por tal motivo, al cumplirse un año más de su muerte te traemos 12 datos acerca de la vida de Bob Marley que seguramente no conocías.

1. Su verdadero nombre era Robert Nesta Marley Booker. Fue apodado 'Tuff gong' (piedra volcánica), debido a su fuerza física.

2. Era hijo de un militar blanco y una mujer afrodescendiente.

3. Soportó en carne propia los estigmas de ser mulato en una sociedad afro, pese a que él se consideraba negro.

4. Cuando tenía 15 años, formó la banda The Wailing Wailers (Gritos de Protesta) junto a Bunny Wailer y Peter Tosh. 5. En 1962, el cantante de reggae, también jamaiquino, Jimmy Cliff, presentó a Bob Marley al productor musical Leslie Kong. Con él grabó su primer álbum: ‘Judge not’.

6. Bob Marley tenía una voz propia frente al conflicto de los partidos políticos tradicionales: el Partido Nacional del Pueblo y el Partido Laborista de Jamaica. Por esta razón, fue víctima de un ataque armado en su propia casa. “La gente que está tratando de hacer este mundo peor no se toma un un día libre. ¿Cómo podrá tomármelo yo? Hay que iluminar la oscuridad”, mencionaba Bob en aquella época.

7. Su deporte favorito era el fútbol. “El fútbol es una habilidad en sí misma. Todo un mundo; un universo por sí solo. Y lo amo, porque debes tener la suficiente destreza para jugarlo. ¡Libertad! ¡El fútbol es libertad!”, decía.

8. Tras un partido de fútbol con periodistas franceses, recibió un pisotón en su dedo derecho. Los médicos le encontraron células cancerígenas y le sugirieron que se debía amputar; sin embargo, Marley no aceptó por sus creencias religiosas.

9. Su música fue influenciada por Ray Charles, Curts Mayfield, Brook Benton y Fats Domino, además de la agrupación The Drifters, muy popular en Jamaica durante su niñez.

10. El 11 de mayo de 1981, murió a los 36 años a causa de un cáncer.

11. Fue enterrado en un mausoleo en Nine Miles (Jamaica), junto a una Gibson Les Paul, una pelota de fútbol, una flor de marihuana y una Biblia.

12. La idea inicial de la canción ‘I Shoot The Sheriff’ era cantar ‘I Shoot The Police’. No obstante, prefirió dejar la segunda opción por temor a ser censurado.