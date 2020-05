Claudia Ramírez confiesa los deseos que tiene de convertirse en madre

La ex chica reality Claudia Ramírez reveló los fuertes motivos que ha tenido para regresar a su país en compañía de su novio Diego Geminez, y pasar ahí el aislamiento social junto a sus seres queridos.

“Diego, él me ha ayudado muchísimo con mi papá en el hospital. Diego es un ángel, siempre me apoya en todo”, declaró la modelo colombiana para un medio local.

Del mismo modo, Claudia Ramírez se animó a comentar los planes a futuro que tiene con su pareja, recalcando las ganas que tiene en convertirse en madre, ya que asegura que ahora tiene una relación estable.

“Te cuento que sí tenemos ganas de encargar el bebé para este año. Nuestra relación es muy sólida, nos queremos mucho y solo hay que dejar que Dios decida... ambos tenemos muchas ganas de ser padres”, declaró para el diario el Trome.

Además, la modelo se mostró agradecida por la pronta recuperación que su padre viene presentado. “Gracias a Dios está mejorando. Fue sometido a una cirugía a la próstata y se le complicó, pero ya está mejor. Estuvo casi un mes en el hospital”, señaló.

De la misma manera, la exfigura de Latina manifestó sentirse mejor al estar al lado de sus familiares. “Estoy en Colombia cuidando a mi papá, quien estuvo un poco enfermo”, aseveró.

“Gracias a Dios me tocó pasar toda esta situación del coronavirus con mi familia. Me siento feliz de poder ayudar a mi papá en su recuperación, no hubiera podido estar tranquila si estuviera lejos”, dijo Claudia.