La actriz y modelo Anahí de Cárdenas alegró a sus fanáticos al revelar que ya presenta un mejor estado de salud, después de acudir a su reciente terapia para vencer el cáncer de mama que padece.

“Quimio blanca #10. Después de esta faltarían solo dos. Solo dos quimios más y estoy libre. Pero otra meta más cumplida. Metas cortas para caminos largos, hacen que la meta grande se haga más corta”, se lee en su Instagram.

Del mismo modo, la intérprete de “No me digas solterona” se mostró muy emocionada por el crecimiento de su cabello, después de haberse sometido a varias quimioterapias. “Me esta creciendo el pelo poquito a poquito, esta ralito como pelusa, y de color blanco”, dijo Anahí de Cárdenas.

“Saldré de esto con el pelo de una abuelita, pero creo que lo calificaría como una sabiduría más en vez de vejez. ¡Vaso medio lleno! (...) Seamos solidarios, Ayudemos a quien más lo necesitan! #nofaltanada #newnormal #prevención”, exclamó la modelo.

Ante esta noticia, muchos de sus fans le han brindado su respaldo con conmovedores mensajes. “Linda y valiente”. “Vas a salir de esta, Anahí”. “Dios esta contigo”. “A darle con todo, campeona” y “¡Dios te bendiga en todo!”, son algunos de los comentarios que se leen en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, desde que la artista decidió someterse a los tratamientos de quimioterapias para vencer el cáncer que padece ha demostrado que está dispuesta a ganar esta batalla.

“Qué tanto de lo que nos dicen es verdad, golpe mental. Mírame a la cara y dime la verdad, no me mientas. Soy más fuerte de lo que crees. En una nota más positiva, mi pelo está creciendo y solo me quedan 4 quimios”, dijo en otra publicación.