Aislinn Derbez es feliz sin Mauricio Ochmann, asegura la madre de la actriz

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han vuelto al ojo público tras las declaraciones de la madre de la actriz, quien asegura que su hija es más feliz con su soltería.

En entrevista para TVyNovelas, Gaby Michel, quien estuvo casada por 7 años con Eugenio Derbez, contó detalles de cómo se encuentra emocionalmente la protagonista de La Casa de las flores luego de anunciar su separación.

Aislinn Derbez y su mamá Gaby Michel.

Michel dejó en claro que Aislinn Derbez está llevando muy bien el proceso de distanciamiento de Mauricio Ochmann.

“La veo perfecta. Feliz, más que antes, y yo con ella. La veo encantada con su vida. Desde que se separó, se dibujó una sonrisa en mi cara, para qué negarlo”, dijo la expareja de Eugenio Derbez.

Aislinn Derbez es feliz tras separase de Mauricio Ochmann, asegura Gaby Michel, madre de la actriz.

Sobre su nieta Kailani, refirió que su belleza la heredó de su hija, así como de su familia. “Es hermosa, es un ángel y heredó la dulzura de su mamá. Heredó también los ojos azules de mi abuelo; por mi lado provengo de gente europea”, comentó.

Aislinn Derbez y la condición que le puso a Mauricio Ochmann

Con el paso del tiempo, Aislinn Derbez ha ido dando detalles de su separación con Mauricio Ochmann. En su podcast La magia del caos, la actriz reveló que condicionó a su ahora expareja para que formaran una familia.

“Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: ‘Con este me quedo para toda la vida’. Me acuerdo que una vez le dije: ‘Me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”, contó la hija de Eugenio Derbez.