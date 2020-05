Viva la Vida: ¿Por qué Emma García se enfadó con Alba Carrillo y Diego Arrabal en transmisión en directo?

El enfrentamiento en el programa de televisión Viva la Vida fue tan inesperado y tenso que ha acabado no solo con el abandono en directo de Diego Arrabal, sino con las lágrimas de Alba Carrillo y el total enfado de Emma García.

Todo el drama empezó con unas insinuaciones del paparazzi, que se había conectado en directo con el programa a través de una videollamada y dijo tener un video de la modelo en un crucero con su familia. Alba, que estaba en el plató, no lo tomó nada bien.

Viva la Vida: Emma estalla en directo

Alba Carrillo estalló y se inició una tensa discusión que rápidamente sacó de quicio a la presentadora Emma, quien intentaba mediar sin mucho éxito entre los dos.

“Invito al programa y le regalo las imágenes”, insistió el paparazzi. “No vayas por ahí, si no tienes temas no inventes cosas. Si tienes algo que decir lo haces en los tribunales. Eres un papanatas, que no paparazzi, un papanatas”, le increpó Alba a Diego.

Emma García finalmente se cansó de escuchar la discusión y dijo: “O me hacéis caso, o me pongo yo como no me gusta ponerme. Y mando a cada uno a su p***era casa. ¿Lo hacemos así? Quiero que el espectador que está en su casa se entere de lo que está pasando”.

Emma García se enfada con Alba Carrillo y Diego Arrabal en Viva la Vida. Telecinco.

Diego Arrabal cortó la conexión en directo

Cansada de los ataques, Alba Carrillo llamó sinvergüenza a Diego y éste le dijo que no iba a consentir que se le insultara. Así que se despedió rápidamente y cortó la conexión en directo.

“Perdona Emma, yo estoy en mi casa y estoy escuchando los insultos”. A lo que Emma le dejaba claro que ella no los había escuchado, así que este decidía: “Sí pues vale, hasta luego”.

Viva la Vida: el paparazzi dijo tener un video de la modelo en un crucero con su familia. Telecinco.

Emma García y el resto de colaboradores se quedaron totalmente en shock. Sorprendida y harta de lo que había ocurrido dijo: “Oye ya está que ya somos mayorcitos. Si uno quiere irse que se vaya”.

Alba Carrillo le pidió perdón a la conductora pero esta le dijo: “No me hagas esto Alba. Escúchame, no se va a publicar ningún video de un menor y desconozco porque Diego Arrabal ha dicho eso. Cuando digo calma es porque quiero orden y porque es mi trabajo”.