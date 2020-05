Susy Díaz sobre sus inquilinos: “No puedo desalojarlos”

Susy Díaz, al igual que muchas madres peruanas, celebrará este día tan especial lejos de su hija Florcita, debido a la medida del aislamiento social obligatorio.

La exvedette pasará el Día de la Madre al lado de su pareja, Walter Obregón, e indicó que teme salir de casa por temor a contraer el coronavirus.

“La pasaré en casa con Walter, no hay de otra. No podemos salir. Esta enfermedad me da miedo. Yo siempre le pido a Dios para que encuentren la cura. Me da pena no ver a mi hija Florcita y a mis nietos, pero ellos entienden; así que solo nos veremos por videollamada”, contó en una entrevista para el diario Ojo.

Asimismo, ha demostrado tener una gran corazón, pues ha perdonado el alquiler a sus inquilinos que no han podido pagar la renta.

“La mayoría vende gas o alimentos y me paga puntual. Tengo hasta una enfermera, pero no trabaja en un hospital sino cuidando viejitos, porque me da miedo. A los que no están trabajando les he dicho que los voy a esperar hasta que se levante la cuarentena. Hay que entender que estamos en emergencia. No soy mala. No todo es el dinero o la ambición. Dios me bendijo con este negocio y no puedo desalojarlos”, aseguró.

Finalmente, Susy Díaz pidió apoyo económico para todos los artistas que viven del día a día.

“Me da mucha pena por ellos. Ojalá les den su bono. Muchos han reventado sus tarjetas sacando dinero y ya no pueden hacerlo más. Sin embargo, hay personas que se la buscan y salen adelante”, concluyó.