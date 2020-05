Sábado Deluxe: Mila Ximénez y el duro testimonio de su confinamiento

Mila Ximénez volvió al plató del programa Sábado Deluxe, presentado por Jorge Javier Vázquez, para hablar sobre cómo ha llevado el confinamiento tras casi dos meses sin salir de casa para evitar los riesgos de la pandemia del coronavirus.

Hace unos días, la colaboradora de la prensa rosa anunció que su mente necesitaba trabajo y ver a sus compañeros. Por ello, tras unas semanas muy duras, Mila decidió volver a la televisión.

El regreso de Mila a Telecinco

Cabe recordar que en estas semanas la periodista solo ha participado en su programa a través de videollamadas. Ximénez explicó que había desarrollado “el síndrome de la cabaña”: “No quería salir de casa”.

”Esto no es real. No puede serlo”, dijo la colaboradora al pisar los pasillos de Telecinco 59 días después. La última vez que Mila Ximénez estuvo en las instalaciones de Mediaset fue el pasado 11 de marzo.

Sábado Deluxe: Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez se reencuentran.

Mila Ximénez: testimonio de su confinamiento

La colaboradora ha pasado todo el confinamiento sola y con miedo a salir a la calle. Además, lo ha pasado muy mal a causa de un herpes zóster: “Es muy doloroso, es como si te arrancaran todas las muelas de la cara”, contó a Jorge Javier Vázquez.

Asimismo, confesó que dejó de ver las noticias sobre el coronavirus para no tener ansiedad: “Durante el confinamiento me he hinchado de pastillas. He estado todo el día durmiendo”, relató.

Mila Ximénez en su regreso a Sábado Deluxe tras dos meses sin salir de casa.

“Un día me dio la paranoia de que no iba a despertar y llamé al 112 para que vinieran a verme. Yo no me pude despedir de mis padres, y solo pensaba “joder, si me voy a un hospital y me muero para Alba va a ser como mucho más sufrimiento. Pensé que no salía”, agregó.

Mila extraña abrazar a su familia y amigos

Lejos de su hija y de sus nietos, Mila Ximénez comentó que le produce mucha tristeza no poder abrazar a sus amigos y a su familia. Por otro lado, le molesta mucho saber que determinadas personas se han saltado el confinamiento.

Sábado Deluxe: Mila comentó que le molesta mucho saber que determinadas personas se han saltado el confinamiento.

Además, mencionó que ha descubierto cosas de ella que desconocía: “He descubierto que puedo superar muchas cosas sin ponerme dramática. Hay mucha gente que está en los hospitales y que se está muriendo”.