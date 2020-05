Pedro Suárez Vértiz no pudo dejar que pase desapercibido una fecha tan especial como el Día de la Madre y, a través de sus redes sociales, le dedicó unas tiernas palabras a su progenitora.

“Que bonita es mi mamá. La foto es de cuando trabajaba en el ministerio de la marina. Por esas épocas fue el terremoto de 1974, y ella se vino caminando, desde San Miguel hasta San Isidro llorando, hasta que nos vio vivos, esperándola en la puerta de la casa”, se lee en las primeras líneas de su texto en Instagram.

“Ella, extenuada, cayó de rodillas en la esquina por la emoción. Su Pedrito Martín y Germán Patricio, estábamos ilesos con nuestro papá. Hoy es el día perfecto. Hoy es el verdadero día del amor”, contó.

Asimismo, el intérprete justificó su gran gusto por la intimidad y mencionó que la finalidad de ese acto es procrear.

“Siempre me he sentido mal por mi morbosa atracción por el sexo, cuando este tiene el fin sagrado de crear vida. Pero igualito lo disfruto. Cuando me ha gustado demasiado una mujer, siempre me imaginaba un hijo con ella. El erotismo y la fertilidad van de la mano”, explicó.

“Mis padres cuando se conocieron, de lo primero que hablaron era de que querían ambos tener hijos. Vemos entonces que la maternidad es la causa y consecuencia de todo amor hombre mujer. Hasta me enseñaban el sofá en la academia de pintura de mi abuelo, en donde me habían procreado”, contó.

Además, el cantante lamentó no poder pasar este día tan especial al lado de su madre.

“Hoy mi mamá vive a 2 cuadras de mi casa y no la veré hoy. Pero no es tan traumatizante como lo dicen en la televisión. Nos llamamos siempre. Estamos muy al día entre nosotros. Con mi condición actual, he vuelto a ser un niño para ella y se siente muy lindo”, mencionó

Finalmente, Pedro Suárez Vértiz envió un saludo a su esposa y a todas las madres peruanas.

“Pero la tengo vivita y coleando, y eso ya es bastante bendición para nosotros sus hijos, y sus nietos que la adoran. No puedo pedir más. Feliz día mamita. Feliz día de la madre Cynthia esposa mía, y feliz día para todas las madres del Perú”, concluyó.