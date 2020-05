Este último fin de semana, Bad Bunny sorprendió a todos los fanáticos del reguetón. Esto luego de anunciar en Instagram el lanzamiento de su nueva producción musical llamada ‘Las que no iban a salir’.

El álbum del reconocido 'Conejo malo’ contiene 10 canciones, las cuales cuentan con la colaboración de otros cantantes del género urbano, tales como Don Omar, Nicky Jam, Zion y Yandel.

Entre las canciones presentadas por Bad Bunny se encuentran “Bye me fui”, “Si ella sale”, “Más de una cita”, “Canción con Yandel”, “Pa Romperla”, “Bad con Nicky”, entre otros.

Estos nuevos sencillos no tardarán en convertirse en éxitos musicales durante los próximos días. Por ello, aquí te contamos todo lo que debes hacer para disfrutar de las nuevas canciones de uno de los ídolos del reguetón.

¿Dónde escuchar el nuevo disco de Bad Bunny?

El álbum completo de ‘Las que no iban a salir’ se puede escuchar a través de la plataforma de Spotify. No obstante, si no tienes una cuenta en esa aplicación, puedes buscar en la cuenta oficial de Bad Bunny en YouTube.

En la plataforma de música, la lista de reproducción del disco de la estrella puertorriqueña comienza con “Si ella sale” y concluye con “En casita”, una sorpresa del ‘Conejo malo’ para todos sus seguidores que vienen respetando el aislamiento domiciliario.

Según sus representantes, Bad Bunny realizó estas canciones en menos de una semana durante la cuarentena por el coronavirus e incluyen una mixtura de sonidos en la que destacan los ritmos urbanos.

Benito Antonio Martínez, artísticamente conocido como Bad Bunny, debutó en diciembre de 2018 con ‘X 100pre’, su primer álbum de estudio, disco que fue ganador de un Latin Grammy en la categoría mejor álbum urbano.