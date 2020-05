Jennifer Lopez celebra el Día de la Madre con emotivo mensaje [VIDEO]

Jennifer Lopez emocionó a sus 120 millones de seguidores de Instagram al compartir un tierno texto a la mujer que le dio la vida.

La ‘Diva del Bronx’ publicó un video con imágenes inéditas de Guadalupe Rodríguez por el Día de la Madre.

Guadalupe Rodríguez siempre ha estado presente en los momentos más importantes de Jennifer Lopez.

“Feliz día a mi madre y a todas allá afuera. Mamá, gracias por ser tan paciente conmigo, por hacerme creer siempre que puedo hacer cualquier cosa que desee. Esa semilla que plantaste me convirtió en quien soy. Eso fue toda cosa tuya”, escribió Jennifer Lopez en la red social.

En las imágenes, las cuales ya superaron el millón y medio de reproducciones, se pudo observar a una Jennifer de bebé en brazos de su madre. Cabe mencionar que Guadalupe acompañó a su hija a lo largo de su carrera y se la vio junto a ella en cada programa o gira por Estados Unidos.

El video muestra la primera comunión de la celebridad, quien hace un par de semanas envió un mensaje de reflexión sobre el Día de la Tierra, y siempre en compañía de su madre. También se observó la presencia de Rodríguez cuando a J.Lo le dieron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood o en tantos otros programas en vivo: desde The Wendy Williams Show, The Ellen Degeneres Show hasta The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Guadalupe Rodríguez posando con la estrella de Jennifer Lopez en el paseo de la Fama de Hollywood.

