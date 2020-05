Ethel Pozo a Gisela Valcárcel: “Tu corta edad y tus pocos recursos no impidieron que me dieras todo"

La conductora de América hoy, Ethel Pozo, envió un emotivo mensaje a Gisela Valcarcel mediante sus redes sociales.

En su publicación, la presentadora de televisión resaltó todo el esfuerzo que hizo la popular ‘Señito’ para poder sacarla adelante, a pesar de la corta edad que tenía cuando ella nació.

“La historia empieza así mami, tú de 17 años conmigo en brazos. Con un destino incierto pues estabas en La Victoria, un distrito humilde, pero lleno de gente buena y con muchas ganas de salir adelante”, inició su mensaje.

Posteriormente, Ethel Pozo destacó que a pesar de que su madre no contaba con los recursos necesarios, a ella no le faltó nada.

“Tu corta edad y tus pocos recursos no impidieron que me dieras todo lo que tus alas pudieron volar. No olvido que no tenias ni para comprarme un tarro de leche o ropa. Ahí nació nuestra historia, cuando lo poco que tenias me lo dabas a mí”, siguió su publicación.

Por último, Ethel Pozo mencionó que no era un buen día para celebrar debido al reciente fallecimiento de su tía Martha.

“Feliz día de la madre. Hoy no será el mejor día para celebrar, porque extrañamos a nuestra adorada Marthita pero no quiero dejar pasar el momento para decirte cuanto te amo y cuanto me haces sentir orgullosa de ti cada día”, finalizó su mensaje.