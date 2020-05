Raphael: “Nací para ser artista, así sea para diez personas”

Redacción Fama

Martos Sánchez, Raphael, dio una entrevista desde su confinamiento en su natal España y aprovechó la ocasión para “reprender” a la población que desafía las medidas de restricción para evitar la propagación del coronavirus. A sus 77 años y un trasplante al hígado, el cantante también negó que esté pensando en el retiro y, al contrario, sostuvo que sigue con su carrera obedeciendo las recomendaciones médicas luego de estar en un estado grave de salud.

Raphael contó en una entrevista en El Hormiguero que el “estallido” del coronavirus lo sorprendió en marzo llegando a Latinoamérica para cumplir una presentación. “Salí sin ser consciente de nada hacia Colombia. En el aeropuerto, nos recibieron señalándome con el termómetro, y no sabía para qué era. Me desperté a la mañana siguiente y me enteré de que el concierto estaba cancelado así que no tuvimos más remedio que volver a casa. Desde entonces no he salido”.

El cantante ha seguido dando conciertos tras su operación. El año pasado se reinventó y lanzó el disco RESinphónico, una producción que combina sonidos sinfónicos con la música electrónica. Raphael emprendió un gira mundial, pero explicó que desde su nuevo estado de salud aprendió a cuidarse y que por eso está decepcionado de la población que se rebela a las medidas sin tener motivos. “Estoy muy triste hoy. La gente no quiere darse cuenta, no va con ellos. Tampoco es tan difícil guardar una distancia. Mételo en la cabeza, por favor.

Estoy triste porque además le veo un remedio muy a largo plazo. Como la gente no se de cuenta del problemón que tenemos, no vamos a poder hacer nada. Cuando me trasplantaron, cuando abrí los ojos, fui consciente de mi nueva realidad. Llevo 18 años cantando por todo el mundo y no me ha vuelto a pasar nada. Hago lo que tengo que hacer, lo que debo hacer. Si le dicen que vaya a dos metros, ve a dos metros. No sabemos qué es el coronavirus ni nos lo cuentan”.

Además, Raphael bromeó sobre la oleada de nuevos runners. “Está todo el mundo corriendo. ¿Hay algún premio importantísimo al final? ¿Aquí hemos hecho tanto deporte siempre? Me río por no llorar”.

No piensa en el retiro

Raphael sigue pensando en celebrar sus seis décadas en los escenarios con un gran concierto o gira. La idea de no dejar de hacer shows en vivo no es negociables. “Nací para ser artista. Que sea para diez personas o para diez mil, yo estaré. Estoy grabando en mi propia casa el disco y te lo iré a presentar por noviembre. Lo estoy preparando para la celebración de los 60 años en el escenario”.