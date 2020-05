Kimberly Loaiza salió a responder las críticas que recibió tras la filtración de un video íntimo de su entonces pareja Juan de Dios Pantoja, quien también fue acusado por Lizbeth Rodríguez de Badabum de haberle sido infiel con un compañero de trabajo.

“Muchos ya me están presionando a mí, que lo perdone, que no lo tengo que hacer sentir mal. De verdad me sorprende muchísimo que ahora me estén criticando a mí por la decisión que tomé. Cuando recién pasó el problema también me reclamaban por que decían que yo nunca hago nada”, empezó reclamando la cantante.

Y es que luego de que se difundiera el rumor de que Juan de Dios Pantoja había mantenido relaciones sexuales con otra persona mientras aún era pareja de Kimberly, Lizbeth Rodríguez se burlaba de ella y grababa videos en TikTok dirigidos a la esposa de JD.

“En los días en los que Lizbeth ocasionó todo el problema yo no me sentía bien haciendo videos o grabando historias. Y ella se atrevió a mentir o más bien a ponerlos en duda públicamente, diciendo que a mí me tenían encerrada sin poder usar el celular”, recordó Loaiza.

Más adelante se detuvo a hablar de Juan de Dios Pantoja. La joven de 22 años indicó que “sí tiene su carácter”, pero enfatizó que la mayoría de los que opinan desconocen cómo es realmente. “No es como muchos lo quieren hacer ver”, comentó Kim.

Por otro lado, le envió un mensaje directo a Lizbeth Rodríguez. “Mira, Lizbeth, expusiste la vida íntima de un hombre y dos mujeres. Créelo, eso no está nada bien. Pusiste en juego el futuro de mi hija. Seguramente explicarle a mi niña lo que un día dijeron de su padre no va a ser nada fácil”, protestó.

La cantante también reconoció que su pareja no debió grabar las imágenes que luego se difundieron en las redes sociales. Además, aseguró que esos videos “claramente los tienen desde hace tiempo” y si querían ayudarla lo mejor hubiera sido que los borraran.

Por último, pese a que lleva un tiempo separada de Pantoja, Loaiza lo defendió aduciendo que nadie es perfecto en esta vida. “Yo sé que él tiene intenciones de mejorar. Lo ha hecho y eso cuenta mucho”, manifestó.