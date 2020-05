Sheyla Rojas ha sido duramente criticada por sus cambios físicos como estéticos. Recientemente, su cabellera rubia platinada ha sido el blanco de comentarios de grueso calibre; sin embargo, la ex chica reality desmereció estas opiniones enviando un mensaje a todos sus detractores.

Durante la última emisión de Estás en todas, Sheyla Rojas recibió bromas de parte de Ernesto Pimentel personificando a la ‘Chola Chabuca’, quien se refirió a la tonalidad de su pelo.

“Ha salido el nuevo rubio, el rubio Sheyla ¡Impresionante! Una mezcla de blanco y amarillo. Te quiero ‘Shey Shey’, un beso ‘Choquita’”, expresó el comediante.

Ante esto, ‘Choca’ Mandros agregaría: “En las redes sociales, la gente se ha encargado de hablar de tu rubio”. Esto, lejos de molestar a Sheyla Rojas la hizo comentar: “Ya lo sé, ‘Choca’, y no me sorprende”.

Pero lejos de pasar a otro tema, ahondó en las críticas que ha estado recibiendo por su cabellera.

“Mira […] muchas cosas se dicen de mí, pero la verdad, no tengo por qué decir o desmentir algo. Queda en mi, ‘Choca’”, expuso Sheyla Rojas.

Sin embargo, la popular ‘Shey Shey’ sentenciaría dirigiéndose hacia todos sus críticos: “No hay forma que me saque […] así sea peluca o extensiones, no me las voy a sacar nunca […] peluca o extensiones […] lo dejo al público porque algunos viven pendientes de mí, se levantan y piensan en mí”, sentenció Sheyla Rojas.