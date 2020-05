Frida Sofía: ¿quién es el padre de la cantante y cuál es su historia?

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, ha sido protagonista de varias polémicas por la relación que tiene con su madre. Sin embargo, poco se ha difundido el vínculo que mantiene con su padre, Pablo Moctezuma, ya que incluso muchos usuarios de internet se preguntan quién es su progenitor.

Pablo Moctezuma tuvo a Frida Sofía el 13 de marzo de 1992. Según contó la misma Alejandra Guzmán, la relación con el empresario no se llevó de la mejor manera, aunque duró cerca de diez años. “Fue una relación muy tormentosa, pero fueron 10 años que yo estuve con él y lo amaba”, dijo la cantante en el 2011.

¿Quién es Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía?

Pablo Moctezuma no solo es recordado por haber mantenido una relación con Alejandra Guzmán, sino también por su condición de empresario. El hombre proviene de una familia dedicada a los restaurantes, según lo recuerda Las Estrellas.

Luego de alejarse de Alejandra Guzmán, Pablo Moctezuma conoció a la empresaria Beatriz Pasquel, con quien finalmente se casó. La mujer se ha mostrado muy dispuesta a apoyar a Frida Sofía en su carrera como cantante.

Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel tuvieron tres hijos producto de su relación: Natasha, Emiliano y Beatriz. Pese a que se conocía el distanciamiento entre Frida Sofía y su padre en los primeros años de ella, la cantante posteriormente se ha mostrado muy cercana a él y sus hermanastros.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán

Sin embargo, la relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán ha sido áspera debido al distanciamiento entre ambas y los problemas que atravesó la rockera. Recientemente, la joven ha declarado que su madre debería recibir tratamiento psicológico al igual que ella.

“No estoy tratando ni de manchar la imagen de nadie. A ver, tampoco me estoy haciendo la víctima, soy víctima y aparte víctima de este pinche lavanderío. Siempre me hago bien pendeja y trato de que no me duela, pero me duele, lo que más duele es que se burlen de algo que te destroza”, expersó.