Hace unos días circuló una supuesta declaración de Nicola Porcella sobre el fallecimiento de la madre del presidente Martín Vizcarra. Tras recibir un sinnúmero de críticas, el ex chico reality negó ser el autor de dichas expresiones y afirmó que emprenderá acciones contra legales los responsables.

El comentario que estuvo circulando en las plataformas virtuales, el mismo que fue atribuido a Porcella decía: “Que nos importa que tu madre se haya muerto hace seis años. Si tiene que decir algo en sus conferencias, dígalo rápido y vaya al grano. No intente ganar popularidad dando lástima a la gente, no sea populista”.

Ante esto, Nicola Porcella confesó que no suele tomar atención a las informaciones falsas que se publican sobre él, pero que este caso era muy diferente.

En sus historias de Instagram, Porcella compartió un pantallazo de estas supuestas declaraciones suyas donde escribió: “No sé quién es peor; el que lo creó o el que se lo cree […] es falso, obviamente”.

Tras esto, el ex chico reality publicó una serie de videos en los cuales desmiente a sus seguidores ser el autor de dichas palabras.

“Sobre la noticia que acabo de poner, obviamente es falsa. No he declarado. Me da pena gente así. Estoy metido en otras cosas que no presto atención. Un montón de gente me escribe, les agradezco. Saben que no diría algo semejante, menos teniendo a mi mamá. Es algo muy delicado”.

En historias de Instagram siguientes, Nicola Porcella hizo un pedido a sus fans: “Chicos, más fácil: me pasan todas las páginas donde salga esta noticia falsa, por favor”.

Seguidamente, el exconductor de Todo por amor publicó más videos donde reveló a sus seguidores las medidas que tomará ante la supuesta información falsa.

“Esta vez, por lo que está pasando, haré todo acorde a la ley. Hablando con mi familia y mi abogado, voy a hacer la denuncia, por eso les pedí todas las páginas que lo han puesto porque me están difamando. Están tomando el nombre de un diario. Estoy cansado de hablar, simplemente, dejaré que lo resuelva la justicia”.

Nicola Porcella sentenció: “Son tiempos difíciles, no es momento de inventar cosas así”.