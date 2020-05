Milena Zárate se mostró muy ofuscada al afirmar que Edwin Sierra le viene pasando solo la mitad de la pensión por alimentos que debe entregar mensualmente para su hija.

Según la cantante colombiana, fue el propio cómico quien le dijo que no le daría más dinero para la menor.

Milena Zárate le exige a Edwin Sierra que cumpla con su rol de padre.

“Tomó la decisión de darme solo la mitad de la pensión de mi hija, sin ninguna orden de un juez de Familia. Nosotros tenemos una conciliación y no puede tomarse la atribución de decirme: ‘Mañana te doy o no te doy’, porque eso solo lo puede ordenar un juez”, aseveró al diario Trome.

Milena Zárate también indicó que no ha podido tomar acciones legales contra Edwin Sierra debido a la cuarentena y que en su momento tendrá que pagarle. “Todo se suma, y si no lo hace tiene que ir preso porque no se puede jugar ni con la salud ni la alimentación de una hija”, precisó.

Milena Zárate y Edwin Sierra

Además, dijo estar muy preocupada porque el colegio en el que estudia su pequeña no ha reducido las pensiones. “Yo tengo que seguir cumpliendo con las responsabilidades de mi hija, tenga ingresos o no”, aseveró.

Finalmente, Milena Zárate reveló que Edwin Sierra solamente ha visto a su hija en una oportunidad durante todo el período que ha durado la cuarentena en el Perú y denunció que no se está comunicando con la pequeña.

“Creo que una sola vez (la vio), hace un mes. Mi hija tiene celular y WhatsApp, pero ni un mensaje le manda. Él podría venir a verla porque vive a diez cuadras de mi casa”, sentenció la colombiana.