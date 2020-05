Mario Irivarren sobre Ivana Yturbe: “Nos vamos a ver siempre”

Mario Irivarren decidió responder a Rodrigo González sobre los acercamientos hacia Ivana Yturbe, a pesar que ambos dieron por terminada su relación sentimental hace un par de meses. Ante esto, el chico reality aseguró que no odia a la modelo y que los seguirán viendo juntos.

En sus historias de Instagram, Rodrigo González anunció de esta manera que Irivarren se había comunicado con él para aclarar algunos temas relacionados con la modelo.

Mario Irivarren aseguró a Rodrigo González que desde hace más de mes y medio que no tiene relación sentimental con Ivana Yturbe.

“Mario Irivarren me hace su envío más sincero y elige a las ‘rodriguistas’ para hacerlo por primera vez” (...) Cuenta toda su verdad referente a Ivana Yturbe ¡Lleva el fuego a tope!”

En la siguiente historia, el popular ‘Peluchín’ muestra la extensa respuesta que le remitió Mario Irivarren a través de Instagram.

Mario Irivarren e Ivana Yturbe tuvieron una tormentosa relación.

“Sobre que nos hayan visto juntos, nada tienen que ver una cosa con la otra. No porque dos personas terminan una relación tienen que odiarse, ser enemigos o no poder verse, al menos, yo no lo veo así”, explica inicialmente Mario Irivarren.

“Lo mejor y más sano es terminar en buenos términos, como se dio en nuestro caso. Trabajamos juntos, nos vamos a ver siempre. Compartíamos la casa de playa en verano con nuestro grupo de amigos”, agrega el chico reality.

Ivana Yturbe fue captada al lado de Beto da Silva.

“Así que coincidíamos ahí; como ese día en la discoteca también, que éramos todo el grupo de la casa (de playa)”, asegura Irivarren.

Mario Irivarren afirmó que durante el estado de emergencia a causa del brote del coronavirus en el Perú, no pasó tiempo al lado de Ivana Yturbe.

“Si hubiera estado con Ivana cuando mandaron la cuarentena, lo lógico hubiera sido que la pasáramos juntos. Ni loco me voy a quedar encerrado en mi casa tantos días solo si tengo pareja”, expuso el competidor de Esto es guerra.

“Como te digo, ya teníamos poco más de mes y medio separados. Por eso, cada uno en su casa nomas”, sentenció Mario Irivarren a Rodrigo González, quien acompañó esta respuesta con un escueto: “Lo cuenta todo”.