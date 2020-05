María Teresa Campos confesó en una entrevista que pese a que se encuentra muy cómoda pasando el aislamiento en casa de sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego, el coronavirus la “ha cogido débil psicológicamente hablando”.

“Estoy bien, todo lo bien que se puede estar en una situación como esta. Está resultando más duro para mí porque me ha cogido débil psicológicamente hablando. Hay cosas que no supera uno en un día o en dos”, manifestó durante el programa Conversaciones en Fase Zero.

La periodista de 78 años extremó las medidas de seguridad al inicio de la pandemia, pero a medida que avanzó la pandemia en el mundo se ha sentido decaída emocional y psicológicamente. A esto se suma que su hija Carmen Borrego dio positivo de coronavirus.

María Teresa Campos está afectada emocionalmente. (Foto: Marca)

Sin embargo, ha tomado el tiempo para reflexionar sobre la importancia del vínculo con las personas cercanas, más aún sus hijas. “Tengo que dar muchísimas gracias por tener la familia que tengo. Primero estuve con Carmen y luego me dijo Terelu que me viniera aquí”, sostuvo María Teresa Campos. Asimismo, añadió: “Mi ángel de la guarda son mis hijas y mi familia”.

Ya que la presentadora está dentro de la población de riesgo, en casa tienen mucho cuidado para evitar que contraiga la COVID-19. “Algunas veces a mí me parece una exageración, pero por las tardes jugamos a un juego francés, me hace ponerme una mascarilla y unos guantes de esos de látex... que no veas lo que es barajar las cartas con eso”, afirmó.

Terelu Campos comparte la cuarentena con su madre

Terelu Campos en su regreso al programa Viva la Vida, ha indicado que ha estado compartiendo la cuarentena con su madre, María Teresa Campos.

Terelu Campos junto a su madre Maria Teresa. (Foto: Bekia)

Sin embargo, al inicio del estado de alarma había tenido contacto con más de 40 personas durante una grabación, por lo que decidió ponerse en aislamiento solitario para prevenir el contagio de coronavirus a sus familiares.

Luego de descartar la infección, la madre de Terelu Campos ha podido pasar la cuarentena junto a ella en su vivienda. La mala noticia llegó cuando su hermana, Carmen Borrego, fue detectada con la COVID-19, quien sí continuó asistiendo al programa Viva la Vida hasta quincena de abril.