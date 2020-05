Pese a la cuarentena y la difícil situación del mundo artístico, muchos cantantes tratan de seguir con lo suyo. Ese es el caso de Alvaro Rod, quien podría hacer un dúo con La India.

El cantante peruano y la puertorriqueña tuvieron un encuentro a través de un enlace en Radiomar y acordaron realizar un dúo. En tanto, Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy 2019, tiene el interés de producir ese tema.

La pandemia de la COVID-19 ha generado que la industria musical apagará los micrófonos de los escenarios a nivel mundial por los miles de eventos cancelados y, sin duda, los artistas se ven afectados. Pese a esta crisis, Alvaro Rod se revienta y no deja de hacer música que se convierte en las más escuchadas en las emisoras peruanas.

“Quién iba a imaginar que, en plena cuarentena, con mi equipo lográramos tener las producciones musicales peruanas más escuchadas a nivel nacional. Por encima de hits internacionales”, expresa con tanta emoción el músico nacional.

Con su carrera musical que va poco a poco creciendo, Alvaro Rod está en la mira de dos grandes exponentes de la música: la puertorriqueña La India quiere grabar con el joven talento y Tony Succar, ganador de dos Latin Grammy 2019, tiene el interés en producir dicho material.

En un enlace en vivo con Alvaro por Radiomar, La India aseguró que realizará un dueto de un tema inédito con nuestro compatriota.

“Alvaro es un muchacho muy talentoso y es cantautor, así que me gustaría saber qué tiene preparado para los dos. A mí me interesa muchísimo grabar porque soy una artista internacional que apoyo a los talentos peruanos, siempre y cuando sienta que tiene el talento y él me impresionó muchísimo. Me encantaría cantar con él”, dijo la salsera, quien en ese momento con el peruano interpretaron “Vivir lo nuestro”.

Por su parte, el joven músico agradeció lo que está viviendo. “Estos artistas que admiro tanto y respeto de toda la vida hoy me abren la posibilidad de trabajar haciendo música con ellos. Me esforzaré muchísimo para estar a la altura”.

Alvaro Rod pone la música en Te volveré a encontrar

Su talento ya llegó a la televisión siendo uno de los cantantes que pega con su música en la telenovela de gran éxito Te volveré a encontrar, de América TV, donde tiene tres hits.

“Yo me siento muy feliz y orgulloso que mi voz y mi letra acompañe una historia como la de esta novela. Eso es un gran logro para mí. Que me escuchen millones de personas es un sueño cumplido”, cuenta Rod.

Recordemos que en 2018, su tema “Vamos a escapar” fue parte de la telenovela VBQ: Empezando a vivir, canción que ocupó los primeros lugares en ‘los 50 más virales’ de Spotify durante semanas. A mediados de ese mismo año compuso ‘Grito de gol’, dedicado a la selección peruana por su pase al Mundial Rusia. Además, interpretó los temas principales de la serie Los Vílchez 1 y 2.