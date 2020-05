Karla Luna y Karla Panini: ¿Por qué las actrices vestían las camisetas de la Liga MX en sus presentaciones?

View this post on Instagram

Un día te darás cuenta que no eres un sobreviviente más, sino un valiente guerrero que jamás se rindió. Todo mi respeto, admiración y cariño para los guerreros que pasaron o están pasando por esta difícil lucha, porque yo sé que ustedes al igual que mi mamá, a pesar de estar padeciendo esta terrible enfermedad y sufrir unos dolores indescriptibles que solo los que pasan por esto sabrán de qué estoy hablando, son ustedes los que le dan la fortaleza y los ánimos a sus padres, hermanos, hijos, pareja, familia, amigos, que para no preocuparnos nos hacen pensar que “no duele tanto” con una sonrisa en el rostro, cuando realmente están sufriendo demasiado. Gracias por todo lo que hacen por nosotros guerreros, recuerden, no se rindan, no pierdan la Fé, no pierdan la esperanza, confíen en Dios. 🙏🏻❤️ Recuerden que el tiempo es el mejor aliado, realícense sus chequeos preventivos constantemente. Un examen preventivo puede ser una diferencia importante en tu salud; y si tienen la posibilidad, siempre cuenten con un seguro de gastos médicos mayores, será la mejor inversión que hagan. 4 de febrero día mundial contra el cancer 💪🏻🎗 Besos hasta el cielo mamita hermosa, mi guerrera incansable ❤️👑 #DiaMundialContraElCancer