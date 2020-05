Josssmery Toledo dejó en el olvido a Christopher Olivares: “Es muy chibolo”

Jossmery Toledo generó controversia entre sus seguidores al opinar sobre el futbolista Christopher Olivares, su ex “saliente”.

Por medio de una transmisión en vivo por Instagram, la exsuboficial de la PNP contó que dejó de frecuentarse con el jugador del Sporting Cristal porque vio aspectos de él que no le gustaron.

“No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí nomás. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue", comentó.

Además, se mostró despreocupada de que Christopher Olivares haya decidido retomar su relación con Naomi Degreef, según probarían fotos y videos en el Instagram del futbolista. “Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que, que haga su vida”, señaló.

En otro momento, Jossmery Toledo dijo no estar segura de que el ‘Zancudito’ Olivares haya estado saliendo con ella y con Naomi Degreef al mismo tiempo. “No sé si hablaba con las dos (...) yo salí con él porque obviamente me atraía (...)", explicó.

Finalmente, la ex ‘Reina del TikTok’ dijo que empezó a salir con Christopher Olivares porque le agradó su forma de ser y que nunca le prestó atención a su físico.

“La gente dice que es feo, no me importa mucho el físico, me caía súper bien, pero tenía que conocerlo más. Hubo cosas que no me gustaron, fue una pérdida de tiempo”, aseveró Jossmery Toledo.