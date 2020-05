Jessica Newton sobre Nicola Porcella: “Cada vez que lo veo se me voltea el estómago”

Jessica Newton no tuvo reparos en asegurar que jamás trabajaría con Nicola Porcella, ya que considera que no posee alguna cualidad que sea de su agrado. Asimismo, tuvo duras palabras hacia el exconductor de Todo por amor.

“No lo conozco y no lo quiero conocer. No hay nada en ese chico que me llame la atención, absolutamente nada. Cada vez que lo veo aparecer se me voltea el estómago”, aseveró la exreina de belleza en una entrevista con RPP.

Jessica Newton Foto: archivo

Ello fue luego de que la organizadora del Miss Perú presentara a Álvaro Vargas, el nuevo Mister Suprenational Perú 2020. El joven era parte del reality show Todo por amor, el cual tenía en la conducción a Karina Rivera y Nicola Porcella. Luego de la presentación se le consultó si trabajaría en algún momento con el exparticipante de Esto es guerra.

Nicola Porcella habla de su salida del programa Todo por amor . Foto: Archivo

Por otro lado, Nicola Porcella precisó, cuando Latina suspendió su contrato, que ya no tenía en mente volver a la televisión pues tenía que priorizar el futuro de su hijo.

“Mi contrato se suspendió e imagino que no debe tener validez. No tengo pensado volver a la televisión en un corto plazo, creo que después de todo lo que ha pasado, tengo que ver por el futuro de mi hijo”, aseveró.