Ivana Yturbe finalmente rompió su silencio para explicar por qué salió a la calle junto al futbolista Beto Da Silva durante la cuarentena.

A través de su Instagram, la popular ‘Princesita Inca’ empezó agradeciendo los mensajes de apoyo que recibió de quienes se preocuparon por su estado de salud.

“Buenos días, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito y se han preocupado por mi. Estoy en mi casa tranquila recuperándome de una enfermedad que me aqueja desde el año pasado. Escribo esto por todo el cariño y muestras de apoyo que me han dado”, expresó.

Ivana Yturbe pide perdón en Instagram

Luego, Ivana Yturbe aclaró que si salió de su casa junto a Beto Da Silva en plena cuarentena fue solamente porque necesitaba asistir a un centro de salud.

Sin embargo, la chica reality no tuvo problemas en pedir disculpas por haber sido captada en la calle, sin usar mascarilla y sin respetar el metro de distancia, requerimientos indispensables en el Perú para prevenir la expansión del coronavirus.

“A veces hay situaciones que se nos escapan de las manos y no reaccionamos como nos hubiera gustado, y es por eso que pueden haber malentendidos. Puede ser difícil de creer pero esa es la verdad y pido disculpas por cómo se dieron los hechos. Mi intención no fue otra que ir a la clínica. Les mando un beso y les deseo que tengan un buen fin de semana”, añadió Ivana Yturbe en su post de Instagram.

Magaly Medina arremete contra Ivana Yturbe por no respetar cuarentena

Magaly Medina lanzó una dura crítica contra Ivana Yturbe por la forma en la que se comportó la modelo al salir a la calle durante el estado de emergencia.

“Si ella se sentía tan mal para luego ingresar a los servicios de emergencia de una clínica, entonces no te vas a comprar la comida para el perro, no te vas a dar vueltas por la cuadra y no te bajas en la bodega. No, tú te vas de frente a la clínica, pero ella no hace eso”, aseveró la ‘Urraca’ en Magaly TV, la firme.