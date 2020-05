La traición que cometió Karla Panini contra su amiga Karla Luna sigue dando que hablar en México. Esta vez, fue la familia de la fallecida actriz quien reveló un audio en el que Luna confronta a Panini por la relación que mantenía con Américo Garza.

A través de un vídeo de casi media hora, Stephany y José Rubén, hijos de la comediante regia identificada como ‘Lavandera’, afirmaron que decidieron publicar el audio porque mucho se ha especulado sobre la infidelidad.

PUEDES VER: Jonathan Dos Santos filtra fotografía íntima en Instagram con doble de Kylie Jenner

“Se ha prestado a que mucha gente hable cosas que no son ciertas, mi mamá siempre dijo la verdad (...) Lo que están a punto de escuchar es una de las tantas pruebas donde ustedes van a ser testigos de cómo fueron las cosas”, precisó la hija de Karla Luna.

Casi al final del vídeo, la familia reproduce el audio en el que se escucha a Karla Luna reclamarle a Karla Panini para que confiese la verdad y acepte que tiene una relación con Américo Garza.

“Dios no va a permitir que tú sigas jugando conmigo, tú sabes que no me dijiste la verdad. Dos besos hace cuatro años y duró seis meses la relación”, se escucha decir a Luna.

Además, también se escucha decir a la ‘Lavandera’ que la ‘Comadre güera’ fue la culpable de la destrucción de su relación y que tiene mensajes que comprueban la traición.

“Tú destruiste mi matrimonio Karla. Te metiste a mi patrimonio y destruiste mi matrimonio, le robaste a mis hijas su padre, les quitaste su corazón a dos niñas”, dijo Luna.

Karla Panini y Américo Garza maltrataban a Karla Luna

La familia de Karla Luna reveló que la comediante tuvo que soportar muchos maltratos a manos de su Karla Panini y Américo Garza.

Fue Erika Luna, hermana de la fallecida actriz, quien reveló el tipo de abusos de la que fue víctima Luna. “Yo notaba que recibía maltrato psicológico, físico, emocional y en todos los sentidos”, detalló.

En ese sentido señalaron que si no hablaron antes, fue porque siguen luchando contra la pérdida de Karla Luna, quien falleció repentinamente a causa del cáncer.

Además, los hijos de la 'Lavandera’ afirmaron que tanto Américo Garza como Karla Panini se negaban a pagarle a la comediante el dinero necesario para su seguro de gastos médicos, a pesar de que sabían que necesitaba fondos para costear su tratamiento.