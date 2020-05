Ethel Pozo en las últimas semanas ha estado en el ojo de la tormenta por una pregunta desafortunada, a Gunter Rave, que provocó la crítica de todos sus detractores. Sin embargo, pocos saben que la conductora de América Hoy empezó a trabajar a muy temprana edad y que también intentó incursionar en la actuación.

“Desde los 12 años. Yo he sido practicante, asistente de producción (...) He estudiado actuación y me he presentado a varios castings, y no me han aceptado. Michelle Alexander me dijo que no era la indicada para el papel”, contó para el diario Trome.

Ethel Pozo Foto: Instagram

Asimismo, pese a que no tuvo éxito cuando quiso ser actriz, no se sintió desanimada y siguió preparándose para ello. Tras ello, logró ser parte de ‘No me digas solterona 2′.

“Hay que seguir insistiendo. Sueño que un día me den un papel protagónico (...) En ‘No me digas solterona 2’, que se estrenaba el 2 abril, pero hay que esperar”, aseguró la figura de América TV.

PUEDES VER Magaly Medina se solidarizó con Gisela Valcárcel debido al fallecimiento de su hermana

Ethel Pozo Foto: Instagram

Por otro lado, Ethel Pozo explicó que gracias a su madre, Gisela Valcárcel, ha podido ver otras realidades que a su vez le ha permitido conocer muchos lugares para poder llevar ayuda social.

“Desde chiquita acompaño a mi madre en la ayuda social. Conozco todas las cárceles del Perú. He entrado y conversado con los detenidos, muchos de alta peligrosidad. He ingresado a un fumadero para ayudar a gente perdida en las drogas”, contó la conductora.

PUEDES VER Renzo Schuller se solidariza con Gisela Valcárcel y Ethel Pozo tras fallecimiento de familiar

Ethel Pozo Foto: Instagram

Finalmente, mencionó que la cuarentena le ha generado que tenga una mejor calidad de vida con sus hijas.

“La calidad de tiempo con mis hijas (lo positivo que le ha dejado el aislamiento social) y me apena ver a mis familiares por videollamada”, concluyó.