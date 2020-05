Emilia Drago se ganó un sinnúmero de críticas por un comentario hecho en Twitter hacia un heladero que trabajaba en pleno estado de emergencia a causa del brote del coronavirus. Ante la ola de ataques en su contra, la actriz de Asu Mare grabó un video en Instagram donde responde a sus detractores.

Recientemente en Twitter, Emilia Drago, desde el balcón de su departamento compartió la foto de un sujeto transitando frente a su edificio. La imagen la acompañó con este texto: “¡Increíble! Un heladero en la puerta de mi casa. Ya nada tiene sentido. Nadie respeta. La calle está llena de gente. Nadie cuida”.

Este comentario le valió más de un ataque, pero principalmente la tildaron de ‘privilegiada’ por no ser empática con las necesidades de los que no tienen otra opción que salir a las calles para generar ingresos para sus hogares.

Luego de la controversia, Emilia Drago utilizó su espacio en Instagram para compartir un video y exponer a sus seguidores el malentendido.

“Hace tres días hice un tweet que generó toda una ola de comentarios y creo que es conveniente dar mi opinión”, inicia así la actriz.

Luego de estas palabras, Drago explica la expresión que tuvo en Twitter: “Lo que dije fue en un plano general, por los contagios que siguen aumentando; nada tiene que ver con el heladero, sino con lo que su salida representa, el aumento de casos (por el coronavirus) por no seguir las normas, por el temor que sientes tú, yo, mi familia de contraer este virus”.

Dicho esto, Emilia Drago buscó refutar a aquellos que la calificaron de ‘privilegiada’ y carente de ‘empatía’ con los menos favorecidos.

“Entiendo la situación que viven muchos peruanos, que tienen la necesidad de salir para ganarse el pan de cada día. Sí empatizo con ellos, yo ayudo desde donde puedo, nadie sabe cómo la está pasando uno en casa. No voy a decir a quién he apoyado y a quien no, eso es una cuestión personal”.

Seguidamente, Emilia Drago lamentó que el bono ofrecido por el Gobierno peruano no esté llegando a muchas personas golpeadas por la cuarentena, para luego expresar su sentir por lo que generó su comentario acerca del heladero.

“Lamento muchísimo que mi comentario se haya malinterpretado o personas que lo tomaron mal […] las redes están hechas para que todos tengamos voz, pero lo que no permitiré son las expresiones de odio, de violencia hacia mi o mi familia”, expresó la actriz.

Emilia Drago finaliza su video en Instagram con estas palabras: “Creo que todos debemos encontrar la forma de unirnos en este momento, nuestra energía debería enfocarse en exigir al Estado que el bono llegue a las personas que realmente lo necesitan, para que no se expongan y tampoco exponer a los demás al contagio (del coronavirus)”.