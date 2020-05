Día de la Madre 2020: Roberto Carlos ofrece concierto EN VIVO para homenajear a sus fans

El artista ícono de la canción latinoamericana y aclamado en varios países del mundo, Roberto Carlos, brindará un concierto sin precedentes este domingo a las 3 p. m. en Brasilia (1:00 p. m. en Lima). De esta manera, el entrañable intérprete se suma al movimiento Yo me quedo en casa en el marco del Día de la Madre.

Su presentación se transmitirá EN VIVO a través de sus cuentas oficiales de YouTube, Twitter y Facebook.

El intérprete de “Amada amante” y “Detalles” ha realizado otras dos actuaciones virtuales, pero asegura que la de este domingo 10 de mayo será realmente especial debido a la situación que atraviesan millones de familias en el mundo por la crisis de salud originada por el coronavirus.

Bajo el título de Roberto Carlos en casa, la actuación del ídolo brasileño se llevará a cabo el día domingo 10 de mayo. El artista manifestó por medio de sus redes sociales que prepara su mejor repertorio para esta nueva edición.

La presentación de la voz detrás de “Un millón de amigos” iniciará a la 1:00 p.m en Lima. Los horarios varían de acuerdo al país. Aquí te presentamos la lista.

¿Qué canal transmitirá el concierto de Roberto Carlos EN VIVO ONLINE?

El concierto estará disponible en México vía YouTube: @RobertoCarlosOficial, Facebook: @robertocarlosoficial y Twitter:@robertocarlos

Los primeros 45 minutos del concierto de Roberto Carlos serán televisados EN VIVO por TV Globo. También para los suscriptores de Globoplay (abierto a no suscriptores - Brasil y EE. UU.)

A través del siguiente link, podrás disfrutar del concierto completo de Roberto Carlos vía YouTube.

A través del siguiente link, podrás disfrutar del concierto completo de Roberto Carlos vía Twitter: @robertocarlos

QUANDO? Domingo 10/5 a partir de 15h

ONDE?

- Aqui no nosso Twitter, no Youtube e Face RC (@RobertoCarlosOficial)

- Multishow (TV, Youtube e redes do canal)

- Globoplay (aberta p/não assinantes - Brasil e EUA)

- TV Globo - primeiros 45 minutos

Pré show canal NHAC GNT / Youtube pic.twitter.com/80qMnkn7WQ