Aracely Arámbula aprovechó la cuarentena para conversar con uno de sus mejores amigos y, de paso, hablar sobre su expareja y padre de sus hijos: Luis Miguel. La actriz mexicana detalló también algunos pormenores de su vida amorosa a lo largo del tiempo.

En la transmisión en vivo que tuvo con César Lozano, la cantante de 45 años indicó que desde pequeña siempre fue muy enamoradiza y que tuvo su primer beso cuando se encontraba en la escuela secundaria.

“Cada etapa te vas enamorando. Yo tengo un amor por generación”, bromeó Aracely Arámbula y afirmó que aunque no tiene una relación formal, sí vive un romance ‘clandestino’. “Es que no tengo un novio público, pero sí tengo un galán. Mis amigos muy cercanos saben, no es nadie del medio”, expresó.

Al momento de hablar de su exrelación con Luis Miguel, la estrella de telenovelas aclaró que su pasado con el ‘Sol de México’ fue una de sus tantas experiencias amorosas. “Yo he tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no. Desde que era chiquilla he sido muy enamorada”, dijo.

La popular ‘Chule’ dejó entrever durante la larga conversación que su matrimonio con el popular cantante tuvo pasajes que resultaron tormentosos y resaltó que ella siempre ha sido capaz de alejarse de este tipo de romances. “Claro, si no yo seguiría con el rey”, haciendo referencia a Luis Miguel.

La relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

Los artistas se conocieron en el 2005, pero nunca se supo las circunstancias en que ambos cruzaron miradas por primera vez. Un periodista indicó que el ‘Sol de México’ se habría entrometido en el noviazgo de Aracely Arámbula y Fernando Colunga.

Aracely Arámbula y Luis Miguel iniciaron su relación en el 2005. (Foto: Bombanoise)

Un año después dieron la bienvenida a su primer hijo. Sin embargo, en el 2011 su relación se desmoronó e iniciaron un juicio de alimentos.