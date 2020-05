Andrés Hurtado a quienes se burlan de los extraterrestres: “Pobres ignorantes”

¡Se indignó! Andrés Hurtado no soporta que se burlen de ‘sus hermanos superiores’. A través de sus redes sociales, compartió un divertido meme sobre extraterrestes; sin embargo, no pudo ocultar su molestia ante los creadores de dicho contenido.

“Pobres insulsos e ignorantes los que crean estos memes”, escribió el conductor al lado de la imagen.

En la publicación se puede observar a dos extraterrestres planificando sobre cómo invadir el planeta tierra. Uno de ellos pregunta si ya es momento de realizar dicha visitas, mientras el otro le responde que deben esperar 15 días más para que los humanos estén más ‘gorditos'.

Asimismo, dicho ‘post’ se ha vuelto viral en las redes sociales. Cabe recordar que el conductor de Porque hoy es sábado con Andrés siente cierta afinidad por los extraterrestres y los denomina sus ‘hermanos superiores’.

“Todos aquellos que se burlan de mí porque yo dije esto, simplemente he dicho que soy un hermano superior. Los mal llamados extraterrestres son hermanos superiores y sí, yo creo, porque he tenido conexión con ellos en Filadelfia, yo ya lo expliqué en CNN. Expliqué que soy un hermano superior y que he venido a salvar a la Tierra, a los humanos, pues esa es mi verdad”, aseguró el popular ‘Chibolín’ hace unos meses atrás en su cuenta de Instagram.