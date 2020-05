Alejandra Baigorria sorprendió a sus seguidores al mostrarse muy contenta por la separación de su amiga Vania Bludau y Frank Dello Russo.

A través de un en vivo por Instagram, la popular ‘Rubia de Gamarra’ comentó que la ex chica reality hizo lo correcto al separarse del abogado, a pesar de haber estado comprometida con él.

Vania Bludau reflexiona tras final de romance con Frank Dello Russo. Foto: Instagram

“Yo también me iba a casar y mi relación se terminó. Un anillo o compromiso no te engancha a que no tengas que terminar una relación. Si tú no te sientes bien con él, algo no te gusta o algo pasó, no tienes por qué casarte. Tienes todo el derecho de decir hasta aquí, y mejor no dar un paso, ni firmar un papel”, señaló, recordando que ella también pasó por lo mismo en su ruptura con el venezolano Arturo Caballero.

Según Alejandra Baigorria, Frank Dello Russo no estaba permitiendo que Vania Bludau se expresara libremente, por lo que considera que ahora la modelo se encuentra mucho más tranquila y viviendo su vida como quiere.

Frank Dello Russo comparte mensajes tras ruptura sentimental con Vania Bludau

“Vania tienes todo mi apoyo. Yo he conversado con ella por teléfono y sé cómo son las cosas. Es es la mejor decisión que ha podido tomar. Por fin la veo, no sé si se dieron cuenta, pero puedo ver a una Vania leal, la que puede fluir y bailar. La que puede hacer lo que le da la gana. Ese es mi punto de opinión, la tenían contraída sin ser ella", indicó.

"Cuando un hombre no te deja ser tu misma no vale la pena. Ahora Vania es la Vania de siempre, la que todo mundo quiere ver, esa es mi opinión”, añadió la también modelo y empresaria.

Como se recuerda, Vania Bludau y Frank Dello Russo anunciaron su compromiso a fines del 2019. Sin embargo, la boda no pudo concretarse porque la pareja decidió separarse, tal como ambos lo anunciaron hace unos días.