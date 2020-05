Renzo Schuller utilizó las pantallas del programa América hoy para enviar un emotivo mensaje a Gisela Valcárcel y Ethel Pozo, quienes se encuentran de luto por la muerte de Martha Valcárcel, hermana de la popular ‘Señito’.

Antes de finalizar la emisión del magazine de América TV, el conductor les manifestó su apoyo a Gisela Valcárcel y su hija en este difícil momento.

Ethel Pozo y Gisela Valcárcel Foto: Instagram

“Para Gisela y para Ethel, un cariño muy especial. Muchas fuerzas, ustedes ya saben perfectamente que el amor nunca muere y siempre va a seguir con nosotros", manifestó.

Renzo Schuller aprovechó también para desearles a la ‘Señito’ y a Ethel Pozo que pasen un buen Día de la madre, pese al complicado momento familiar que atraviesan.

″Sabemos que va a ser un día distinto, pero el cariño siempre va a estar”, comentó.

PUEDES VER Ethel Pozo envía sentido mensaje a su tía por fallecimiento de la hermana de Gisela Valcárcel

Cabe precisar que aún no se sabe cuándo retornará Ethel Pozo a la conducción del programa América hoy.

Ethel Pozo anuncia el fallecimiento de su tía, la hermana de Gisela Valcárcel

Ethel Pozo reveló que su tía, quien además era hermana de Gisela Valcárcel, falleció tras luchar durante años contra una enfermedad.

“Me cuidaste desde chiquita cuando mi mamá tenía que salir a trabajar. Tú me llevabas al colegio, me bañabas, me peinabas y claro, me engrías con tu comida. Nos hicimos como tú decías, más que tía y sobrina, amigas. Te amo desde siempre y nunca imaginé la vida sin ti. Te debo tantas cosas tía Marthita. Después de mucho batallar contra esta enfermedad, Dios ha querido tenerte a su lado", fue el mensaje de Instagram con el que anunció el deceso.