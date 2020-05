La presentadora Magaly Medina sorprendió a todos los televidentes al aparecer en su set junto a Rodrigo González para hablar de la maternidad de Sofía Mulanovich y Camila Toro.

“Se ha visto la buena noticia de que Sofía, nuestra campeona de Surf y su novia, han tenido un bebé y se ha hecho público en su red social. Es un niño y se llama Theo y justamente ha nacido en estos momentos difíciles”, inició la conductora.

De la misma manera, Rodrigo González no dudó en elogiar los logros que ha obtenido la deportista. “Sin duda alguna, Sofía al ser un precedente del deporte, respetada, ganadora y con una vida que ella ha luchado por lo que ha querido (sic)”, aseveró.

Magaly Medina y Rodrigo González. Foto: Captura

Incluso, el expresentador recalcó la alegría que este niño va a traer en la vida de Sofía. “En ningún hogar de ningún género de dos personas que se aman va estar mal que llegue un ser vivo que está siendo esperado con tanto amor”, señaló Rodrigo.

Por otro lado, Magaly Medina habló sobre los trámites que la deportista debe realizar junto a su novia. “Tiene dos madres evidentemente, pero ante la legislación peruana no va tener dos madres”, aseveró la popular ‘Urraca’.

Paralelamente, ‘Peluchín’ enfatizó el amor que ambas madres se tienen y aseguró que no tendrán problemas en los papeles. “Esos son temas de papeleos que ellas van a tener que solucionar, me imagino que si dos personas que tienen ese nivel de amor y de confianza van a saber respetar. La cuestión de papeleo no tiene nada que ver con vinculo que tienen (...)”, indicó el expresentador.

“Sofía ha hecho a todos un aporte tan lindo, el buscar afrontar (algo) en una época tan difícil como la que estamos viviendo. Le deseo lo mejor a ella y a su pareja”, finalizó