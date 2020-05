A través de su cuenta de Instagram, Lucía Oxenford decidió responder todas las indirectas que ha recibido en los últimos días tras referirse acerca de la relación que tiene con su hermana, Juliana.

“'Solo te conocemos por ser hija de tus papas’. En teoría sí, ellos me criaron frente a las cámaras, por lo que es algo obvio. Pero si usaran sus cabezas se darían cuenta de que hace más de 5 años me alejé de eso y me fui a hacer mi vida a otro país a estudiar y formarme sola”, escribió en su nueva publicación.

Asimismo, Lucía habló sobre los comentarios que recibe en las redes sociales continuamente debido a los actos que realizó anteriormente. “Que existan rebotes de lo que hice o dije hace más de 8 años o algún comentario de mi vida en el presente, es normal que salga porque mi familia es conocida”, indicó.

Lucía Oxenford. Foto: Instagram

“Ustedes, ‘héroes del teclado’ creen que tienen el derecho a menospreciar a una persona por eso. Y la verdad que me causa gracia porque cuando les respondo al toque borran el mensaje y cuando he tenido suerte de escuchar comentarios en mi presencia, ya que no soy de las que no responde, se vuelven cucarachas y se largan a esconderse”, enfatizó Lucía Oxenford.

Por último, la actriz pidió a los internautas que la dejen tranquila. “Ya superen que la gente hace su vida, sigue con sus cosas, cambia de estilo, no sigue los pasos de sus familiares y no por eso son una desgracia para ellos”, exclamó.

Juliana Oxenford tendría mala relación con su hermana Lucía. Foto: Composición

“Cada uno es libre de decidir qué hacer y dejen de jo... ¿Tan infelices son que necesitan seguir jod...?”, sentenció la hermana de Juliana Oxenford en su cuenta oficial de Instagram.