Jossmery Toledo llama “mosquito” a Christopher Olivares luego de que él regresara con su exnovia

Jossmery Toledo volvió a sorprender a sus seguidores en Instagram, pero esta vez no por uno de sus tiktoks, sino por los comentarios que hizo sobre el futbolista Christopher Olivares, su exsaliente.

Magaly TV, la firme mostró el video en el que la exsuboficial de la PNP le dijo mosquito al jugador del Sporting Cristal luego que este decidiera retomar la relación con su expareja Naomi Degreeff.

PUEDES VER Magaly asegura que Jossmery Toledo quiere volver a la PNP porque no tiene talento [VIDEO]

Jossmery Toledo le dice mosquito a Christopher Olivares

“No me pregunten ningún tema del mosquito porque me aburre, lo tengo bloqueado para que no me lo mencionen en cada foto que subo. Déjenlo en paz, déjenlo morir tranquilo”, fueron las controversiales declaraciones de Jossmery Toledo en Instagram.

Al escuchar esto, Rodrigo González y Magaly Medina estallaron en risas y, como de costumbre, hicieron ácidos comentarios al respecto.

“O sea para ella ya es un cadáver, ya lo enterró, le echo flores”, dijo la ‘Urraca’, entre risas. “Bueno, que le queda, si él ya estaba en otro entierro”, añadió, fiel a su estilo el popular ‘Peluchín’.

PUEDES VER Jossmery Toledo remece TikTok con singular baile en cuarentena

Jossmery Toledo aclara su verdadera relación con Christopher Olivares

Jossmery Toledo y Christopher Olivares fueron captados juntos en varias oportunidades por las cámaras de Magaly TV, la firme, por lo que en una oportunidad la exsuboficial de la PNP decidió romper su silencio.

“Somos amigos, nos estamos conociendo”, aseguró la ex reina del TikTok para el programa de Magaly Medina.

Sin embargo, la polémica se generó porque la ex Miss Teen Naomi Degreef aseguró que era la saliente exclusiva de Christopher Olivares cuando este fue ‘ampayado’ por primera vez junto a Jossmery Toledo.