Doña Charo al no pasar Día de la madre con su hijo: “Son cosas que hay que superar”

Doña Charo, madre del futbolista Jefferson Farfán, mandó un saludo a todas las mamás peruanas por su día. La progenitora de la ‘Foquita’, a través del programa En boca de todos, envió este mensaje a todas aquellas que sacan adelante a sus hijos durante esta cuarentena.

“Gracias al programa En boca de todos que me da la oportunidad para poder dirigirme a esas mamitas luchadoras que sacan a sus hijos adelante. A veces dejas de comer un pan por dárselo a ellos, a esas mamitas que siempre están en las buenas y malas con sus hijos", dijo la señora.

La madre del futbolista lamentó no poder tener a su lado a su hijo, quien se quedó en Rusia con Yahaira Plasencia.

"Saludos a mi madre que la tengo conmigo, a mis hermanas y mi familia. Un saludo muy especial para Tula y Majito. A mis madres de los asilos, quiero dedicarle este día especial. ¡Feliz día de las madres!”, añadió.

“Quizá no es un momento, estamos lejos de nuestros hijos y familia, pero son cosas que hay que superarlo, vendrán años mejores”, dijo Doña Charo.

Cabe señalar que muchas personalidades de la televisión se han pronunciado acerca de este día. Susy Díaz, en diálogos con un medio local, también se mostró apenada de no poder ver a su hija este segundo domingo de mayo.

“Extraño mucho a mi hija porque todos los sábados nos reuníamos. No nos vemos más de dos meses. Este Día de la Madre será distinto”, dijo la exvedette.