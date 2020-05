Danna Paola agradece a ‘Lu’ por hacerla más madura y segura

La cantante y actriz mexicana Danna Paola confesó que su personaje de Lucrecia Montesinos en la serie ‘Elite’, la ayudó a madurar y a ser una mujer más segura de sus convicciones.

"A la Danna Paola de antes le daría unas cachetadas para que madurara. No es que sea muy madura ahora, pero me hacía falta eso, para aprender a decir que no, tener más confianza en mí misma y lanzarme a hacer cosas con las que soñaba, pero a las que no me había atrevido”, dijo la actriz en relación a las enseñanzas que había sacado de la personalidad de Lucrecia. "Aunque no lo crean, mi música es mi lado más personal y cuesta más atreverse a mostrarlo”, agregó.

Danna también confesó que las enseñanzas de Lucrecia le han servido no sólo en lo profesional, sino también en lo personal y que gracias a ella descubrió el feminismo, que la ayudado a no permitir que nadie la use y además, a transforma sus heridas en fortaleza.

“Al final Lucrecia y yo terminamos pareciéndonos mucho más de lo que hubiera pensado”, dijo Danna Paola quien en breve lanzará la segunda parte de su último disco, el mismo que se encuentra trabajando durante esta cuarentena.