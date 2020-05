Gianotti tras ampliación de cuarentena: “Deben ser más estrictos en las calles”

Christopher Gianotti celebró la decisión del presidente de la República, Martín Vizcarra, de ampliar la cuarentena por el coronavirus hasta el 24 de mayo. Sin embargo, el actor se detuvo a pedir mano dura para aquellos que no acatan las medidas de prevención contra la COVID-19.

En su cuenta de Twitter, Gianotti se dirigió hacia el primer mandatario, asegurando que extender el periodo de aislamiento social es lo más adecuado.

“Se extiende el estado de emergencia dos semanas más. Sería un acto irresponsable (no hacerlo). Entendamos que la cuarentena irá hasta el 24 de mayo. Gracias @MartinVizcarraC, pero tiene que ser más estricto, de lo contrario no servirá”.

Sin embargo, en un siguiente tweet, Christopher Gianotti se reafirma en el hecho que es necesario ser más rigurosos con las normas de distanciamiento social.

“¿De qué sirve que extiendan la cuarentena si no se está respetando como antes? Tienen que ser más estrictos en las calles”, expresó el actor en Twitter.

Para reforzar las ideas anteriores, Gianotti reflexiona sobre el poco respeto que muestra la población hacia los policías y, recientemente, hacia los militares.

“Aquí, a la Policía no la respetan. La gente respetó la cuarentena porque vio a los militares en la calle, ellos son los que tienen que salvaguardar el orden. Lamentablemente, la PNP es una institución con pocos elementos buenos”, afirma Christopher Gianotti.

Posteriormente, publicó el video de un hombre que no cede ante las amenazas de los militares cuando estos le exigen que se ponga la mascarilla.

“No es ‘póngase la mascarilla, carajo, póngase la mascarilla’ y rastrillo mi arma. Así no debería ser; a la primera que no acate reducción, esposas y a la comisaría. No hay autoridad. Vergonzosos los dos”, sentenció Christopher Gianotti.